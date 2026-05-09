Un vaste réseau de faux documents administratifs démantelé…à la Médina

Le commissariat de Grand-Yoff a démantelé, à la Médina, un réseau de falsification de documents administratifs d’une ampleur inédite. Actif depuis une dizaine d’années, ce trafic aurait causé un préjudice de plusieurs milliards de francs CFA au Trésor public, estime Libération dans son édition de ce samedi 9 mai.

Au cœur du dispositif, souligne la même source, se trouve Y. Diouf (52 ans), ancien contractuel de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) de 2004 à 2017. Fort de sa maîtrise des rouages administratifs, pointe le journal, il dirigeait, avec un informaticien, un véritable « laboratoire » spécialisé dans la fabrication de faux documents officiels.

Le réseau produisait des actes contrefaits émanant d’institutions stratégiques telles que l’Arcop, la DGID, l’Ipres, la Caisse de Sécurité Sociale ou encore l’Inspection du Travail. Ces documents, vendus entre 70 000 et 300 000 FCFA, permettaient à des entreprises d’obtenir frauduleusement des marchés de fournitures. L’exploitation des téléphones et du matériel informatique saisis a permis d’identifier formellement 114 fournisseurs impliqués dans ces pratiques.

Les différentes directions concernées ont confirmé la falsification des documents saisis, dénonçant notamment l’usage frauduleux de timbres et d’en-têtes officiels. Plusieurs plaintes ont été déposées, notamment par les services fiscaux de Guédiawaye, des Parcelles Assainies et de Ngor/Almadies, ainsi que par l’Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et l’ensemble de ses bénéficiaires, avance le quotidien d’information.