L’opposition en quête de boussole…face à un parti au pouvoir «tout-puissant»

Alors que le Sénégal entame sa mue sous l’ère du « Projet », l’opposition semble s’être enlisée dans une crise existentielle sans précédent. Entre fragmentation stratégique, guerre des chefs et incapacité à proposer un récit alternatif séduisant, les adversaires du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) peinent à exister face à l’hégémonie de la coalition « Diomaye Président ».

Le temps des certitudes politiques semble s’être arrêté au Sénégal, laissant place à une hégémonie que peu avaient vu venir avec une telle force. Ce n’est plus une simple alternance, mais une véritable lame de fond qui a balayé les structures traditionnelles du pouvoir. Aujourd’hui, l’opposition ne se contente plus de perdre des élections ; elle semble s’évaporer, incapable de trouver une réponse cohérente face à la discipline de fer et à la ferveur populaire qui portent la coalition « Diomaye Président » et le navire amiral qu’est le PASTEF.

Le constat, affiché brutalement en une de certains médias, est sans appel : les « querelles d’ego » et les « agendas politiques différents » agissent comme un poison lent au sein des états-majors de l’ancienne garde. Alors que l’urgence commanderait une union sacrée pour faire contrepoids au nouvel exécutif, les leaders de l’opposition restent prisonniers de vieux réflexes de clocher. Cette incapacité à sacrifier les ambitions personnelles sur l’autel d’une stratégie commune offre au pouvoir actuel un boulevard politique sans précédent.

La machine PASTEF, sous l’égide d’Ousmane Sonko, a su transformer le paysage électoral en un champ de bataille idéologique où la demi-mesure n’a plus sa place. En imposant le narratif de la « rupture systémique », le régime a réussi l’exploit de rejeter tous ses adversaires, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre, dans un sac commun étiqueté « ancien système ». Cette stratégie de polarisation extrême rend inaudible tout discours modéré et fragilise les coalitions de circonstance qui tentent de se former.

L’échec cuisant des tentatives de listes unitaires lors des dernières échéances législatives de 2024 reste la plaie ouverte de cette opposition. Les tractations interminables pour les investitures ont révélé des rancœurs personnelles bien plus profondes que les convictions politiques. En se disputant les restes d’une influence déclinante, les leaders de l’opposition ont fini par lasser un électorat qui attendait de la hauteur de vue et non une bataille de chiffonniers pour des sièges de députés.

Pendant ce temps, la coalition au pouvoir déploie son « Projet » avec une méthode qui déconcerte les observateurs les plus aguerris. En s’appuyant sur une légitimité populaire écrasante et une majorité parlementaire, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avancent sans entrave majeure. Chaque critique de l’opposition est immédiatement désamorcée par une communication gouvernementale offensive, qui n’hésite pas à renvoyer ses détracteurs à leur bilan passé, gelant ainsi toute velléité de débat de fond.

Le déficit de renouvellement est l’autre boulet que traînent les adversaires du régime. En remettant sur le devant de la scène des figures politiques dont la carrière s’étale sur trois décennies, l’opposition se coupe d’une jeunesse sénégalaise avide de visages neufs et de discours de rupture. Le contraste est saisissant avec le PASTEF, qui a su bâtir une armée de cadres jeunes et dévoués, maîtrisant parfaitement les codes de la modernité et de l’agit-prop numérique.

Sur le terrain de la communication, le combat est tout aussi inégal. La machine de guerre digitale des « Patriotes » sature l’espace public, transformant chaque polémique en une démonstration de force. Face à cette puissance de feu médiatique, l’opposition semble techniquement dépassée, cantonnée à des conférences de presse classiques et à des communiqués de presse que la rapidité des réseaux sociaux rend obsolètes avant même leur publication.

L’appareil d’État, désormais orienté vers la vision « Sénégal 2050 », laisse peu de place à la contestation constructive. En liant le destin du pays à une refonte totale des institutions et de l’économie, le duo Diomaye-Sonko a placé la barre si haut que l’opposition peine à formuler une contre-proposition qui ne paraisse pas dérisoire. Sans capacité de contester les chiffres et les orientations du pouvoir, elle reste confinée dans une posture de protestation morale plutôt que politique.

Si l’opposition veut éviter de devenir une simple relique du passé, elle devra impérativement opérer une catharsis douloureuse. Le temps où les alliances de couloirs suffisaient à renverser une dynamique est révolu. Pour exister face à la déferlante Diomaye-Sonko, il ne suffira pas de dénoncer les « ego » ; il faudra proposer un nouveau contrat social capable de rivaliser avec l’espoir suscité par le pouvoir actuel, sous peine de disparaître définitivement des radars de l’Histoire.

La rédaction de Xibaaru