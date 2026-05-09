Kébémer : Un jeune homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits

Deux jours après la mort par suicide de la dame B. Sow dans un puits à Ndame Ndame dans la commune de Thiéppe, un nouveau drame similaire secoue le département de Kébémer. O. Sow, âgé de 31 ans, a été retrouvé mort dans un puits au village de Ndiolfo, situé dans la commune de Sagatta Gueth.

Ce drame est survenu dans la nuit du jeudi au vendredi. Ce n’est que le lendemain, après avoir constaté la longue absence du jeune homme que les autres membres de sa famille ont entamé des recherches orientées vers le puits de la localité.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour extraire le corps sans vie du puits. La dépouille a ensuite été acheminée vers la morgue du district sanitaire de Kébémer. Les éléments de la gendarmerie ont aussi effectué un rapide transport sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage et d’ouvrir une enquête sur les circonstances exactes du drame.

Le défunt O. Sow était marié et père de deux filles.

Avec Seneweb