Niger : Suspension d’une dizaine de médias français

Le pouvoir nigérien a annoncé ce vendredi 8 mai suspendre une dizaine de médias français, dont la chaîne internationale et francophone TV5MONDE. Selon lui, ils « sont susceptibles de mettre gravement en péril l’ordre public », à quelques jours d’un important sommet entre Paris et divers pays africains.

« Sont suspendus sur toute l’étendue du territoire national pour diffusion récurrente de contenus susceptibles de mettre gravement en péril l’ordre public, l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité des institutions de la République les médias ci-après: France 24, RFI (Radio France internationale, ndlr), France Afrique Media, LSI Africa, AFP (Agence France-Presse, ndlr), TV5MONDE, TF1 Info, Jeune Afrique et Mediapart », indique un communiqué de l’Observatoire national de la communication (ONC) nigérien, lu à la télévision publique, ce vendredi 8 mai.

L’exécution de cette décision est « immédiate », ajoute l’organisation dans le texte, sans détailler les raisons de cette mesure. « La suspension concerne les bouquets satellitaires, les réseaux câblés, les plateformes numériques, les sites internet, les applications mobiles », précise-t-elle.

L’ONG Reporters sans frontières (RSF) a demandé, ce samedi, « la levée immédiate d’une décision abusive et demande au régulateur de cesser de s’inféoder à la volonté de la junte », a affirmé le directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, Sadibou Marong.

Plusieurs médias occidentaux ont déjà été suspendus depuis l’arrivée du nouveau pouvoir au Niger en juillet 2023, par un coup d’État. Cet immense pays sahélien a entamé dès lors un divorce avec la France, ancienne puissance coloniale, en obtenant notamment le départ de son armée engagée dans la lutte anti-djihadiste.

Le pouvoir s’est tourné vers d’autres partenaires, dont la Russie, et fustige régulièrement « l’impérialisme », revendiquant sa « souveraineté ». RFI et France 24 avaient déjà été suspendus quelques jours après le coup d’État. La radio britannique BBC avait aussi été suspendue, en décembre 2024.

Ce mardi, le Burkina Faso, allié du Niger et du Mali, réunis au sein de la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), a interdit la diffusion de la chaîne internationale et francophone TV5MONDE, après avoir également suspendu plusieurs médias occidentaux.

Le pouvoir de Bamako, actuellement fragilisé après une série d’attaques sans précédent de djihadistes et de rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA), avait également suspendu la diffusion de médias français. La décision du Niger intervient quelques jours avant un important sommet entre la France et des pays africains au Kenya, à Nairobi, baptisé Africa Forward. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso n’y participeront pas.

Les journalistes nigériens, travaillant pour des médias étrangers ou locaux, sont également visés par le pouvoir. Cette semaine, deux journalistes nigériens, le correspondant de la radio allemande Deutsche Welle Gazali Abdou et le directeur de publication d’un journal régional, Hassane Zada, ont été remis en liberté après avoir été écroués plusieurs mois.

En 2025, treize journalistes ont été arrêtés dans le pays selon l’ONU, qui avait appelé à leur libération. Selon des organisations locales de la presse, six journalistes sont encore détenus au Niger, notamment pour « atteinte à la défense nationale » et « complot contre l’autorité de l’État ». En 2026, le Niger a reculé de 37 places dans le classement de la liberté de la presse de RSF, se classant en 120e position sur 180 pays. Cette ONG, ainsi qu’Amnesty international, se sont inquiétées plusieurs fois d’un « recul » de la liberté de la presse dans le pays.

Le Niger a également durci en 2024 une loi réprimant la diffusion numérique de « données de nature à troubler l’ordre public ». Par ailleurs, le pays a suspendu près de 3.000 ONG locales et étrangères en 2025, accusées de manquer de transparence et de soutenir les « terroristes », des groupes armés qui minent plusieurs parties du pays.

Source : TV5 Monde