Réforme électorale : Aldiouma Sow appelle à la sérénité au sein de Pastef

Les tensions internes au Pastef se sont accentuées ces derniers jours, à la faveur du débat sur la réforme du Code électoral et la seconde lecture demandée par le chef de l’État. Ce samedi, Aldiouma Sow, ministre-conseiller et membre du bureau politique du parti, a pris la parole pour inviter ses camarades à la retenue.

Dans un message publié sur Facebook, il exhorte la majorité parlementaire à « revenir à de meilleurs sentiments, faire preuve de sérénité et de moins d’émotivité, afin d’éviter l’empressement procédural qui ne peut mener qu’à des erreurs matérielles ».

Au-delà de cet appel, Aldiouma Sow met en garde contre la tentation de l’affrontement institutionnel. « À ce stade, il est vital d’abandonner le chemin de la confrontation qui semble séduire certains de nos députés et de privilégier le dialogue politique, seule voie à même de garantir le succès de cette réforme électorale, qui constituera indéniablement une avancée pour notre démocratie », souligne-t-il.

Le responsable politique rappelle enfin que Pastef doit au pays une cohésion sociale solide, une économie résiliente et un État de droit fondé sur la primauté de la légalité sur les calculs politiques.