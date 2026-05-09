Meeting de Mbour : Serigne Guèye Diop plaide pour un second mandat de Diomaye

Lors d’un rassemblement populaire au Stade Caroline Faye de Mbour, le ministre Dr Serigne Guèye Diop a levé toute ambiguïté en plaidant ouvertement pour un second mandat du président Bassirou Diomaye Faye, mettant fin à ce que beaucoup qualifiaient de « secret de polichinelle ».

Dans une atmosphère vibrante, il a souligné la nécessité de préparer dès maintenant les prochaines échéances électorales et de consolider l’assise de la coalition présidentielle dans le département.

Dressant le bilan des deux premières années de gouvernance, le ministre a insisté sur les réalisations déjà accomplies et sur la capacité du chef de l’État à poursuivre son projet national. « Le combat de Mbour est lancé ici. L’appel de Mbour est clair : nous devons soutenir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il n’a que 45 ans et peut encore diriger le Sénégal pendant de longues années », a-t-il affirmé, sous les ovations des militants.

Serigne Guèye Diop a invité les élus locaux, les responsables politiques et les populations à renforcer leur engagement autour du président afin de consolider les acquis du pouvoir. Pour lui, cette mobilisation est une démonstration de force, traduisant la détermination des partisans à accompagner Diomaye Faye dans sa mission.

« Nous sommes à la croisée des chemins. Cette mobilisation prouve que nous sommes prêts à soutenir le président dans son projet pour le Sénégal », a-t-il conclu, dans une ambiance marquée par chants et applaudissements.