Meeting de Mbour : Les piques de Dr Abdourahmane Diouf

Lors du meeting de la coalition « Diomaye Président » organisé ce samedi à Mbour, le ministre Abdourahmane Diouf a livré un discours centré sur la cohésion, la discipline collective et le soutien total au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Rejetant toute logique de rivalité interne ou de personnalisation du pouvoir, il a insisté sur l’importance des résultats collectifs : « Un bilan d’équipe. Les statistiques individuelles ne nous intéressent pas. Les échappés solitaires ne nous intéressent pas. Nous avons un seul élu », a-t-il martelé devant les militants.

Pour lui, le président de la République demeure l’unique autorité politique légitime, investie par le peuple sénégalais. Il a rappelé que le chef de l’État est « le patron du Premier ministre, des ministres, des directeurs généraux, des préfets, des maires et des gouverneurs », soulignant la nécessité pour tous les responsables de travailler dans la même direction.

Le ministre a également dénoncé la multiplication des prises de position individuelles, affirmant que « les gardiens commençaient à pulluler », avant de présenter Bassirou Diomaye Faye comme « le gardien de la Constitution et de la République ».

Enfin, Abdourahmane Diouf a mis en avant la volonté du régime de gouverner dans l’apaisement et le rassemblement : « Avec le président Diomaye, nous avons choisi la paix et le dialogue. Il est le président de tous les Sénégalais », a-t-il conclu sous les applaudissements nourris de l’assistance.