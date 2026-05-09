Meeting de Mbour : Cheikh Issa Sall appelle à l’unité autour du Président Diomaye

Le meeting de Mbour a été marquée par une déclaration forte du maire Cheikh Issa Sall. Devant une foule enthousiaste, l’édile a invité les élus du département et de la région de Thiès à rejoindre la coalition présidentielle « Diomaye Président », exhortant les responsables politiques à dépasser les clivages pour se consacrer au développement national.

« Kou lamb yatay dagoul faniou la nobé », a lancé Cheikh Issa Sall, reprenant une formule populaire pour illustrer son appel à la cohésion. Dans son allocution, il a mis en avant le rôle stratégique de Mbour dans l’économie sénégalaise, citant ses atouts dans le tourisme, la pêche, le transport et les services. Selon lui, « il serait illusoire de penser faire décoller le Sénégal sans Mbour ».

Le maire n’a toutefois pas occulté les difficultés locales. Il a dénoncé l’arrêt du programme de voirie de 13 kilomètres financé par Promoville et le FERA, ainsi que les retards dans le versement des fonds du PACASEN. Sur le plan sanitaire, il a plaidé pour l’élévation de l’hôpital de Mbour au niveau 3, rappelant qu’une motion en ce sens avait déjà été adoptée par le conseil municipal.

Cheikh Issa Sall a également réaffirmé son ambition à travers son initiative « 1.10.100 Yessal Mbour », visant à moderniser la commune et à en faire une ville résiliente. Il a demandé à l’État de mettre en place un programme spécial pour accélérer le développement de Mbour.

Sur le terrain politique, le leader du Parti Unité a officialisé son ralliement au Président Diomaye Faye et à sa coalition. « Cheikh Issa Sall et ses troupes répondent à l’appel du Président », a-t-il déclaré, invitant ses militants à travailler aux côtés des forces de la majorité.

Dans une ambiance festive, ponctuée de chants et d’applaudissements, il a proposé que le « Pacte du Stade Caroline Faye » devienne un symbole d’engagement collectif pour la stabilité et le progrès du Sénégal.