Meeting de Mbour : Bassirou Diomaye Faye salue la mobilisation malgré son absence

Attendu ce samedi à Mbour pour le grand meeting de la coalition « Diomaye Président », le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye n’a finalement pas pu faire le déplacement, retenu par un agenda diplomatique lié au sommet « Africa Forward » prévu du 11 au 13 mai à Nairobi.

Son absence n’a pas empêché la tenue de l’événement, puisqu’un message vidéo du président a été diffusé devant les militants et sympathisants. Dans cette intervention, il a exprimé sa gratitude pour la mobilisation et l’engagement des populations : « J’ai vu votre mobilisation et votre engagement pour le Sénégal. Nous le prenons comme une force de soutien pour notre engagement », a-t-il déclaré en wolof.

Le président a également rappelé ses attaches personnelles avec Mbour, évoquant son parcours scolaire à Ndiaganiao, au lycée Demba Diop puis à l’Université Cheikh Anta Diop. « Je suis un pur produit de l’école publique sénégalaise », a-t-il confié, soulignant les valeurs de travail et de résilience qui caractérisent la ville.

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’importance de bâtir le Sénégal sur ces valeurs, en appelant à une large ouverture et à la participation des jeunes et des femmes. Il a également mis en avant la nécessité de l’unité nationale pour réussir les missions confiées par les citoyens : « Ensemble nous pouvons réussir en restant unis. Le Sénégal est un grand pays à travers son histoire et sa capacité à se relever », a-t-il affirmé.

Avant de conclure, le chef de l’État a assuré que cette mobilisation lui donnera davantage de force pour conduire ses actions. Il a remercié les organisateurs et les participants, tout en réaffirmant sa volonté de travailler avec toutes les forces vives du pays.