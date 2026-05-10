Tabaski 2026 : le Gouvernement fixe les mesures pour une organisation maîtrisée

Un Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski s’est tenu le vendredi 8 mai 2026 au Building administratif Mamadou Dia. La rencontre, présidée par le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a permis de dresser l’état des lieux et de préciser les directives du Premier ministre Ousmane Sonko pour garantir un déroulement optimal de l’événement.

Le bilan de l’année précédente avait montré des résultats encourageants, avec 987 306 moutons recensés dans 296 marchés, soit 118,95 % de l’objectif fixé à 830 000 têtes. La production locale représentait 70,22 % de l’offre, contre 29,78 % pour les importations, principalement en provenance du Mali et de la Mauritanie.

Toutefois, plusieurs contraintes persistent, notamment l’insuffisance d’espaces aménagés pour les points de vente, l’installation anarchique des vendeurs, la cherté de l’aliment de bétail liée aux tensions sur le marché international, la hausse des coûts de transport et les retards dans la mise en place des crédits.

Face à ces défis, le Premier ministre a arrêté une série de mesures. Elles portent sur la sécurisation des circuits de commercialisation, la facilitation du convoyage des animaux, l’exonération des droits et taxes aux frontières, ainsi que le respect de la tarification consensuelle du transport. Les points de vente devront être aménagés, désencombrés et nettoyés, avec un éclairage adéquat, des points d’eau temporaires, des comités de gestion et des postes médicaux avancés.

Le Gouvernement entend également encadrer les prix de l’aliment de bétail, lutter contre la spéculation, faciliter les importations de matières premières et assurer un suivi rapproché des denrées essentielles comme l’huile et l’oignon.

Sur le plan financier, les ressources budgétaires destinées à l’achat de l’aliment de bétail subventionné et à la préparation de la Tabaski devront être mobilisées rapidement. Les institutions financières, telles que la Banque Agricole du Sénégal, la BNDE, la DER et le FONSTAB, sont invitées à accélérer le déblocage des crédits pour les opérateurs, tout en veillant au règlement des arriérés.

Une communication renforcée est prévue pour informer les populations sur l’état des marchés, tandis que les gouverneurs de région auront la responsabilité de coordonner la mise en œuvre des plans d’action régionaux et de garantir la sécurité sanitaire et animale.