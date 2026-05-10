Pour échapper à un incendie…une fillette de 9 ans saute du 4ème étage

Le drame s’est produit samedi à Châtellerault, dans la Vienne.

Vers 11H45, un incendie s’est déclaré dans un appartement de la place Winston Churchill.

Pour échapper aux flammes, une fillette de 9 ans a sauté par la fenêtre située au 4ème étage.

Elle a été découverte au sol au pied de l’habitation, dans des rosiers.

La jeune victime serait en urgence absolue, toutefois sans pronostic vital engagé. Elle a été prise en charge par le Samu et évacuée vers le CHU de Poitiers.

À l’intérieur de l’appartement, où le feu était très intense, les pompiers ont sauvé deux autres enfants de la même famille, âgés de 4 et 7 ans.

Selon une voisine, la maman était absente et les enfants livrés à eux-mêmes.

Les enfants ont été pris en charge par les secours, tout comme une quinzaine d’autres personnes incommodées par les fumées.

Source : F D