Stade Iba Mar Diop : un ouvrier arrêté avec dix câbles volés

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 8 mai 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un vol en réunion au préjudice du chantier du stade Demba Diop, dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.

Le 23 mars 2026, la société chargée de la sécurisation du chantier du stade Iba Mar Diop avait alerté la police sur une série de vols de câbles électriques, causant un préjudice estimé à 23 millions FCFA. Les premières investigations avaient orienté les soupçons vers certains ouvriers, ce qui avait conduit à un renforcement des patrouilles et de la surveillance.

Le 7 mai 2026, vers 21h30, le responsable de la sécurité a signalé l’intrusion d’un individu sur le site. La Brigade de Recherches, dépêchée sur les lieux, a interpellé le suspect, identifié comme un ouvrier domicilié aux HLM 5. La fouille de son sac à dos a permis de découvrir dix câbles électriques d’une valeur de 300 000 FCFA. Interrogé, l’intéressé a reconnu avoir soustrait le matériel.

Compte tenu de la gravité des faits et de l’importance stratégique du site pour les JOJ 2026, le mis en cause a été placé en garde à vue. Ses complices, actuellement en fuite, sont activement recherchés par les services de police.