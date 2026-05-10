Yeumbeul : Démantèlement d’un vaste réseau de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a procédé, le 8 mai 2026, au défèrement de dix individus au parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, abus de confiance multiples, escroquerie, recel, offre et cession de chanvre indien, ainsi que tentative de corruption d’agent.

Les faits remontent au 5 mai 2026, vers 5h00, lorsque la Brigade de Recherches est intervenue à Mbed Fass. Une foule s’en prenait à un individu accusé de détournement de motocyclettes. Pour sa sécurité, l’homme et les protagonistes ont été conduits au poste.

L’enquête a mis en lumière un mode opératoire bien rodé : le suspect principal empruntait des motos sous prétexte de livraisons, notamment lors du combat de lutte opposant Ada Fass à Éumeu Sène, avant de disparaître. Les investigations menées à Rufisque, Jaxaay et Kounoune ont permis de démanteler son réseau de receleurs.

Au terme de l’opération, les enquêteurs ont récupéré cinq motocyclettes — quatre Jakartas et une TVS — formellement reconnues par leurs propriétaires. Ils ont également saisi une importante quantité de chanvre indien, composée de cent vingt-six cornets et d’un sachet de cent vingt-cinq grammes.

Divers objets ont été retrouvés, dont un couteau, deux ciseaux, un ventilateur et un matelas. Enfin, une somme totale de deux cent sept mille francs CFA a été saisie : cent quatre-vingt mille francs proposés aux agents dans une tentative de corruption, et vingt-sept mille francs issus de la vente de drogue.