Sénégal : Une ambition énergétique à la hauteur des aspirations nationales

Le Sénégal s’engage dans une montée en puissance sans précédent de son système énergétique. L’objectif est clair : porter la capacité électrique installée de 1 902 MW à plus de 3 100 MW d’ici 2027, soit une augmentation de 1 250 MW grâce à des projets structurants à fort impact national.

Cette stratégie traduit une vision assumée de souveraineté énergétique, fondée sur une offre plus robuste, accessible et durable. Elle vise à répondre aux besoins croissants d’une économie en expansion et d’une société de plus en plus connectée.

Au cœur de cette ambition figure la transition écologique. Le pays entend atteindre 40 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique national à l’horizon 2030, conciliant performance énergétique, développement économique et respect de l’environnement.

Avec cette trajectoire, le Sénégal se projette vers un avenir où l’énergie sera un levier majeur de compétitivité, de connectivité et de prospérité.