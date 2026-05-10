107 plaintes, 27 enquêtes ouvertes : l’OFNAC accélère

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a révélé ce dimanche que l’institution a enregistré 107 plaintes et dénonciations en seulement six mois. Selon lui, cet afflux traduit « l’engouement » suscité par les récentes réformes législatives, notamment la loi sur les lanceurs d’alerte et le renforcement des pouvoirs de l’Office.

Sur ce volume global, 33 plaintes ont été classées sans suite car elles ne relevaient pas du champ de compétence de l’organe, tandis que 27 ordres d’ouverture d’enquête ont déjà été signés. Deux rapports finalisés ont été transmis à la justice et trois autres sont en cours de transmission.

Depuis l’installation de la nouvelle équipe dirigeante fin décembre 2025, l’OFNAC affiche une activité soutenue. 189 personnes issues de tous rangs et statuts ont été convoquées et entendues par les enquêteurs. L’institution a également émis 147 réquisitions auprès des banques, services fonciers, transports et administrations financières afin de tracer des mouvements financiers, cartes grises et titres de propriété. Moustapha Ka a rappelé que « le refus de donner l’information sollicitée est constitutif d’infraction ».

Cette offensive vise des secteurs jugés particulièrement exposés : collectivités territoriales, santé, foncier et transports. Le président de l’OFNAC a souligné une rupture dans les méthodes d’autosaisine : en six mois, l’Office s’est autosaisi de deux dossiers majeurs, soit autant qu’en douze ans d’existence entre 2012 et 2025. Chaque rapport est désormais examiné par une assemblée de douze membres indépendants avant transmission au procureur.

Pour Moustapha Ka, la solidité des dossiers est une priorité : « Les résultats du travail de l’OFNAC seront réellement visibles lorsque les autorités judiciaires engageront des poursuites ».