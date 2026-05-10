Tambacounda : Suicide tragique d’un sous-officier de Gendarmerie

La Gendarmerie nationale est en deuil après le décès d’un sous-officier supérieur en activité. L’adjudant M. Ndiath, chef du service administratif et technique (SAT) de la légion de gendarmerie de Tambacounda, s’est donné la mort en faisant usage de son arme de service, selon des informations exclusives de Seneweb. Le drame est survenu le jeudi 7 mai dans son logement.

Dans une lettre d’adieu retrouvée sur place, l’adjudant Ndiath a expliqué les raisons qui l’ont conduit à commettre cet acte irréparable. Après la découverte de son corps, une enquête a été immédiatement ouverte sur instruction du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale.

D’après nos sources, le chef du SAT de la légion de Tambacounda aurait perdu d’importantes sommes d’argent en pariant sur la plateforme de jeux en ligne Xbet. Ces pertes successives l’auraient conduit à une ruine financière totale, point de départ de son désespoir.

La cérémonie de levée du corps s’est tenue ce dimanche à l’hôpital Principal de Dakar, dans une atmosphère de vive émotion.

Source : Seneweb