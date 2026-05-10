Boubacar Séye à Diomaye et Sonko : «Réconciliez-vous pour le Sénégal»

Dans un communiqué, Boubacar Séye, chercheur et consultant en migrations internationales, président fondateur d’Horizon Sans Frontières, a lancé un appel pressant au Président de la République et au Premier ministre. « L’espoir meurt dans vos divisions. Réconciliez-vous ! », écrit-il, dénonçant les querelles politiques au sommet de l’État qui, selon lui, fragilisent la nation face à des urgences vitales.

Il rappelle que le Sénégal est confronté à une série de défis majeurs qui exigent cohérence et unité d’action. L’émigration irrégulière, tragédie silencieuse de la jeunesse, continue d’endeuiller des familles, tandis que la crise sécuritaire au Sahel menace directement la stabilité nationale. À cela s’ajoutent la pauvreté persistante, le chômage massif des jeunes et la hausse du coût de la vie, autant de facteurs qui fragilisent la cohésion sociale.

Le système sanitaire, marqué par des inégalités d’accès et un manque d’équipements, reste une dette humaine à combler. L’insécurité alimentaire, aggravée par la dépendance aux importations, expose le pays à une vulnérabilité structurelle. L’éducation, socle de l’avenir, souffre de déficits d’infrastructures et d’une inadéquation avec le marché du travail. Enfin, l’environnement, menacé par la déforestation, l’érosion côtière et la pollution, appelle des politiques fortes et coordonnées.

Face à ces réalités, Boubacar Séye estime que les divisions politiques sont un luxe que le Sénégal ne peut se permettre. Elles détournent l’attention des priorités et minent la confiance du peuple. Il appelle donc à une réconciliation immédiate et responsable entre les dirigeants, afin de concentrer l’action publique sur les véritables urgences nationales.

« L’histoire jugera chacun, mais le peuple, lui, subit aujourd’hui les conséquences », conclut-il, insistant sur la nécessité d’une unité d’action pour relever les défis du pays.