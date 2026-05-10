Centenaire d’Abdoulaye Wade : Kébémer et la Nation en préparation

Le député-maire de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam, a annoncé ce dimanche, dans l’émission « En Vérité », les préparatifs du centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade. La célébration, prévue les 4 et 5 juin prochains, prendra la forme d’un événement national marqué par des conférences, des discussions officielles et des témoignages retraçant le parcours institutionnel du fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Mamadou Lamine Thiam a insisté sur la portée symbolique de cette commémoration, placée sous le parrainage du président Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, ce geste traduit une reconnaissance envers Abdoulaye Wade, qui avait publiquement appelé à soutenir la candidature de l’actuel chef de l’État lors du dernier scrutin. « C’est à la dimension du président Abdoulaye Wade », a-t-il affirmé.

En marge du programme national, la ville de Kébémer, localité natale de l’ancien président, organisera son propre hommage. Le maire a annoncé un « grand sargal », destiné à célébrer les liens profonds entre Abdoulaye Wade et sa cité d’origine.

Pour Mamadou Lamine Thiam, cette mobilisation exceptionnelle illustre le rôle central joué par Wade dans l’évolution démocratique du Sénégal : « Kébémer entend marquer cet anniversaire historique en mettant en avant les liens profonds entre l’ancien président et sa ville d’origine ».