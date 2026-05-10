Bassirou Diomaye Faye à Nairobi pour le sommet « Africa Forward »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche matin pour rejoindre Nairobi, au Kenya, où il prendra part jusqu’au 13 mai 2026 au sommet « Africa Forward ». Ce nouveau format de dialogue entre l’Afrique et la France s’ouvre ce lundi sous un angle résolument économique, avec l’ambition de consolider des échanges commerciaux qui ont dépassé les 65 milliards d’euros en 2024.

Accompagné d’une délégation d’acteurs économiques, le chef de l’État sénégalais portera la voix d’une Afrique « exigeante sur le financement de son développement » et la souveraineté de ses choix. Il rejoint un forum, « Africa-Forward Inspire and connect », qui mobilise 2 000 participants de haut niveau, dont 1 500 entrepreneurs africains, autour des grands enjeux de l’industrialisation et de l’investissement.

Selon un document exploité par l’APS, la France affiche un stock d’Investissements Directs Étrangers (IDE) de 51 milliards d’euros sur le continent, dont 35,2 milliards d’euros pour la seule Afrique subsaharienne. En dix ans, la présence française a bondi de 48 %, atteignant 4 474 filiales en 2025. Ces structures génèrent un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros et emploient directement 504 464 personnes.

Le sommet est également marqué par une forte offensive financière. Proparco a annoncé la signature, dès ce lundi, de 500 millions d’euros de prêts, soit la moitié de son engagement annuel d’un milliard d’euros sur le continent. « On est là pour faire du business », a martelé Jean Guyonnet Duperat, directeur régional de la filiale de l’AFD, tandis que Business France prévoit l’organisation de 850 rendez-vous d’affaires ciblés.

Le forum met en lumière les 1 400 filiales d’entreprises africaines établies en France, qui emploient 15 000 personnes pour un volume d’investissement de 8,5 milliards d’euros. Pour Marc Cagnard, directeur Afrique sub-saharienne de Business France, le message est clair : « L’Afrique, c’est maintenant. C’est aujourd’hui qu’il faut venir investir ».