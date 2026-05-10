Taxawu Senegaal devient parti politique…Khalifa Sall appelle à l’unité de l’opposition

La plateforme politique Taxawu Senegaal a franchi une nouvelle étape en se transformant officiellement en parti lors de son Congrès constitutif. À cette occasion, son leader, Khalifa Ababacar Sall, a livré un discours d’orientation placé sous le thème : « De la plateforme au parti politique : repenser le contrat social pour un Sénégal souverain, juste, solidaire et prospère ».

Dans son allocution, Khalifa Sall a expliqué que cette mutation vise à offrir une véritable alternative aux citoyens. Il a salué la résilience de ses militants, rappelant que « Taxawu Senegaal est une famille née dans la douleur, grandie dans l’épreuve et promise à la victoire ». Le nouveau parti entend fédérer toutes les composantes de la société, en mettant particulièrement l’accent sur la jeunesse et les femmes.

Le leader a dressé un tableau critique de la situation nationale, pointant le sentiment de promesses non tenues par les nouvelles autorités. Il a évoqué les difficultés du monde rural, l’épuisement des ressources halieutiques, la précarité des jeunes ainsi que les revendications persistantes des enseignants et des travailleurs.

Le projet de société de Taxawu Senegaal repose sur un triptyque : l’Humain, l’Eau et la Terre. Khalifa Sall a réaffirmé son ancrage socialiste, plaidant pour un État impartial, une justice indépendante et la protection des libertés individuelles et collectives. Selon lui, « une démocratie sans opposition viable n’est qu’une autocratie qui s’ignore ».

Enfin, il a lancé un appel aux « socialistes de cœur et de raison » pour une refondation de leur famille politique. Face aux défis du pays, il a insisté sur la nécessité d’une coalition des forces contradictoires : « Entre les promesses du nouveau régime et les attentes sociales, le Sénégal a besoin d’une opposition unie. L’unité fait notre force, elle fera notre victoire ».