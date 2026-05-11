L’opposition se réorganise face aux «failles» politiques du duo Diomaye-Sonko

Alors que le tandem au pouvoir, formé par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, traverse une zone de turbulences marquée par des dissensions internes et des rumeurs de rupture entre Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité et la coalition Diomaye Président, l’opposition a sonné l’heure de la contre-offensive ce dimanche.

Le Grand Théâtre de Dakar a vibré ce dimanche au rythme du congrès constitutif de Taxawu Sénégal. Dans une salle comble, Khalifa Sall a officiellement transformé son mouvement en un parti structuré, mais l’enjeu dépassait largement les formalités administratives. C’est dans ce contexte de fragilité du pouvoir que l’opposition s’est rassemblée, envoyant un signal direct : elle ne se contente plus d’observer les craquelures du régime, elle s’organise pour s’y engouffrer.

L’image forte de la journée restera cette tribune où se sont succédé des figures disparates, de la socialiste Aïssata Tall Sall au libéral Doudou Wade, en passant par Oumar Sarr et Me Elhadj Diouf. Ce rassemblement aux allures de front commun est un signal direct envoyé au Palais. En scellant des ralliements de six partis et de nombreux mouvements, Khalifa Sall s’érige en pivot central d’une alternative crédible, profitant du vide politique créé par les tensions au sommet de l’État.

Dans son allocution, l’ancien maire de Dakar n’a pas pris de gants, décrivant un Sénégal plongé au « 20e sous-sol ». En fustigeant la gestion actuelle, il a accusé le régime de se perdre dans des « combines et manœuvres obscures », utilisant l’expression imagée du « Baara Yegoo ». Pour le leader de Taxawu Sénégal, le pouvoir est déconnecté du quotidien des citoyens qui subissent de plein fouet la cherté de la vie et l’inertie des réformes promises, préférant les querelles de positionnement à l’action publique.

Cette charge frontale intervient alors que le Pastef et la coalition Diomaye Président affichent des signes de lassitude réciproque. Les rumeurs de tensions entre le Premier ministre Ousmane Sonko, garant de la ligne radicale, et le Président Bassirou Diomaye Faye, contraint à la Realpolitik de l’État, créent un flottement que l’opposition a parfaitement identifié comme une aubaine tactique.

Aïssata Tall Sall a d’ailleurs parfaitement résumé cette volonté de reprise de terrain. Avec un discours incisif, elle a rappelé que le pouvoir n’était pas un droit divin mais une charge dont le peuple peut déposséder ses élus. En martelant que « ce ne sont pas des rois », l’ancienne ministre des Affaires étrangères a appelé à une stratégie sérieuse et intelligente pour préparer les prochaines échéances électorales, plaçant la conquête du pouvoir comme unique horizon.

La riposte qui se dessine repose sur une promesse de cohésion. Khalifa Sall a exhorté ses pairs à travailler dans la « confiance », conscient que les divisions passées de l’opposition avaient pavé la voie au duo Diomaye-Sonko. Si cette unité parvient à survivre aux ambitions personnelles, elle pourrait constituer un bloc capable de paralyser l’action gouvernementale et de transformer les prochaines législatives en un véritable référendum contre le régime.

Sur le plan social, l’opposition s’appuie sur un mécontentement grandissant. En affirmant que « les Sénégalais n’ont jamais souffert de la sorte », Khalifa Sall touche une corde sensible. Alors que les attentes nées de l’alternance de 2024 étaient immenses, la lenteur des résultats concrets et le sentiment d’une « trahison » des idéaux de rupture nourrissent le discours d’une opposition qui se veut désormais le porte-voix des exclus du « Projet ».

Le passage de Taxawu Sénégal au statut de parti politique structuré marque donc la fin d’une période d’observation. L’organisation de ce congrès, au moment même où la majorité s’écharpe, témoigne d’un sens du timing politique aiguisé. Il ne s’agit plus seulement de critiquer, mais de démontrer une capacité de mobilisation capable de rivaliser avec la ferveur qui avait porté le Pastef au pouvoir.

Si cette dynamique d’union se confirme, le régime Diomaye-Sonko pourrait se retrouver pris en étau entre ses propres déchirements internes et une opposition ralliée derrière un bloc homogène. Le message de ce dimanche est clair : la lune de miel est terminée, et l’opposition est désormais prête à la confrontation politique directe, misant sur l’usure précoce d’un pouvoir qui peine à transformer ses slogans en solutions.

La rédaction de Xibaaru