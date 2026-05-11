Réforme électorale : Déthié Faye appelle à la saisine du Conseil constitutionnel

La modification des articles L29 et L30 du Code électoral, récemment adoptée par l’Assemblée nationale, continue de provoquer de vives réactions. Déthié Faye, président de la CDR Fonk sa Kaddu, estime que la saisine du Conseil constitutionnel est une « nécessité absolue » pour consolider la démocratie et renforcer l’État de droit.

Selon lui, la logique et la cohérence commandent que les parlementaires opposés à cette réforme sollicitent l’arbitrage du Conseil constitutionnel. « Il s’agit de rassurer les Sénégalais et de prémunir notre pays contre des surprises désagréables », a-t-il déclaré.

Déthié Faye rappelle que si le Président de la République est le gardien de la Constitution, les députés, en tant que représentants du peuple, ne doivent pas se décharger de leur responsabilité de veiller à la constitutionnalité des lois.

Il alerte également sur les conséquences d’une promulgation sans recours préalable : les dispositions de cette réforme pourraient être reconduites dans l’avant-projet de modification du Code électoral déjà rendu public par la présidence.

« Dans une telle situation, il sera trop tard pour l’attaquer pour inconstitutionnalité. Le mal sera alors déjà fait, en complicité avec ceux qui auront refusé d’assumer leur devoir républicain », avertit-il.