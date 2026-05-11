Un père drogue ses deux fils…leur tire dessus puis se suicide

Les faits se sont déroulés samedi soir à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle.

Un homme de 36 ans a drogué ses deux fils, âgés de 8 et 16 ans, en leur administrant des somnifères.

Le plus petit des deux s’est endormi mais pas son grand frère. Entendant son père faire les cent pas, il est sorti de sa chambre.

L’adolescent est tombé sur son papa qui était muni d’une arme à feu. Son père lui a alors tiré dessus. Touché au poumon, le jeune homme s’est réfugié dans sa chambre.

Quelques minutes plus tard, l’adolescent était surpris par deux détonations : le père a tiré sur son petite frère de 8 ans, le touchant mortellement, avant de se suicider en retournant l’arme contre lui.

Les policiers, alertés par des voisins, se sont rendus dans la maison où ils n’ont pu que constater le décès de l’enfant de 8 ans et de son père.

Quant à l’adolescent de 16 ans, il a été transporté dans un état critique à l’hôpital. L’opération chirurgicale s’est bien passée et son pronostic vital n’est plus engagé.

Une lettre du père a été retrouvé sur les lieux. Il s’adressait à ses enfants en disant que tous trois rejoindraient bientôt le ciel.

Source : F D