Thiès : Un homme perd sa main lors d’une agression

Une scène d’une rare violence a semé la terreur dans le quartier Thionakh Peulh de Thiès. Un homme a eu la main gauche complètement sectionnée à la machette lors d’une altercation avec plusieurs individus. La victime a été évacuée d’urgence à l’hôpital et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de cet acte barbare.

Aux environs de 21 heures, M.Sow, domicilié au quartier Thionakh Peulh, se présente à la Sûreté urbaine du commissariat central de Thiès pour signaler une altercation survenue dans son quartier. Il indique que son frère, Adama Sow, vient d’être victime de coups et blessures volontaires d’une extrême gravité. Les policiers se transportent immédiatement sur les lieux.

À leur arrivée, les agents découvrent une foule rassemblée sur place et un tableau glaçant. La main gauche d’Adama Sow, complètement sectionnée, gît sur le sol. La victime, elle, a déjà été évacuée d’urgence à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès pour y recevoir des soins. Outre l’amputation totale de sa main gauche, Adama Sow présente également une blessure grave au niveau de la joue, infligée elle aussi à l’arme blanche selon des sources de Seneweb.

Les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs permettent d’identifier les auteurs présumés de cette agression d’une violence inouïe. Le principal suspect serait un certain Sada Ka, qui aurait agi en compagnie de deux complices répondant aux noms de Sada Sow et Gorgui Sow. Les individus présents sur les lieux au moment de l’intervention des policiers affirment cependant ignorer les raisons qui ont conduit à cette altercation. Les agresseurs présumés sont en fuite.

Une enquête a été immédiatement ouverte par la Sûreté urbaine du commissariat central de Thiès afin d’identifier, localiser et interpeller Sada Ka et ses deux complices.