Me Abdoulaye Tine : « Le Président Diomaye n’a pas fait un faux bond »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence, Me Abdoulaye Tine, a apporté des éclaircissements sur l’absence remarquée du Président Bassirou Diomaye Faye au meeting « Sargal » de Mbour, samedi dernier.

Le successeur de Ousseynou Ly récuse fermement l’idée d’un rendez-vous manqué volontaire. Selon lui, l’agenda diplomatique a primé sur l’agenda politique, le chef de l’État étant retenu par le sommet Africa Forward au Kenya :

« Le Président Bassirou Diomaye Faye n’a pas fait un « faux bond ». Il était retenu par un devoir d’État […]. Le choix a été simple : un Président ne sacrifie pas des négociations stratégiques pour un meeting, même si important soit-il. »

Concernant le défaut de communication déploré par certains militants, le responsable de « Diomaye Président » invoque la flexibilité des obligations présidentielles : « Les militants n’ont pas été informés plus tôt parce que l’agenda présidentiel est vivant. »

Face aux critiques, Me Tine affirme que la mobilisation n’a pas été affectée. Il soutient que « cette absence ne peut pas fragiliser le moral de la base », soulignant que le stade Caroline Faye « a refusé du monde » et que les militants ont scandé « Diomaye, pas son absence ».

Pour conclure, l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias voit dans cet arbitrage une leçon de gouvernance, affirmant que « ce que certains appellent « rendez-vous manqué », le terrain l’appelle « preuve de maturité ». »