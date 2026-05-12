Message caché des urnes…le véritable test politique qui attend Pastef

Les résultats des élections des Conseils consultatifs de la jeunesse ont agi comme un signal d’alerte pour le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Derrière des scrutins présentés comme apolitiques, les revers enregistrés par des candidats proches de la mouvance présidentielle dans plusieurs localités traduisent un début de désillusion et rappellent que les prochaines échéances électorales sont loin d’être jouées d’avance.

Les élections des Conseils consultatifs de la jeunesse, organisées ce week-end dans plusieurs localités du Sénégal, ont laissé apparaître des signaux politiques que beaucoup, au sein de la mouvance patriotique, auraient tort de sous-estimer. Derrière le caractère officiellement apolitique de ces scrutins, les résultats enregistrés dans certaines zones traduisent une réalité plus complexe : l’ancrage populaire de Pastef, longtemps présenté comme irrésistible, commence à être confronté à l’épreuve du terrain et des attentes concrètes des populations.

À Touba, Mbacké, Wack Ngouna ou encore Ndjendjeng, plusieurs candidats proches du parti au pouvoir ont subi des revers inattendus. Si ces élections ne constituent pas un baromètre national absolu, elles demeurent néanmoins des indicateurs politiques précieux. Les Conseils consultatifs de la jeunesse représentent depuis plusieurs années des espaces d’influence locale où se construisent des réseaux militants, des dynamiques communautaires et parfois même les futurs rapports de force électoraux.

Ces résultats viennent surtout rappeler une vérité souvent oubliée dans les périodes d’euphorie politique : une victoire nationale ne garantit jamais une adhésion permanente. Depuis l’accession de Pastef au pouvoir, une partie de ses militants semble convaincue que les prochaines échéances électorales sont déjà acquises. Pourtant, l’histoire politique sénégalaise démontre que l’opinion publique reste mouvante, exigeante et parfois imprévisible.

Le malaise évoqué par le Dr Lansana Gagny Sakho, dans une publication sur Facebook, illustre cette inquiétude grandissante. Dans son texte intitulé « Plaidoyer pour l’unité et le bon sens », il appelle son camp à éviter l’autosatisfaction et à prendre conscience des fractures internes qui fragilisent progressivement la mouvance présidentielle. Son analyse dépasse la simple lecture électorale et pose la question du rapport entre le pouvoir et une jeunesse qui attend désormais des résultats tangibles plutôt que des slogans.

Car le principal défi de Pastef ne réside plus uniquement dans la conquête du pouvoir, mais dans sa capacité à gouverner durablement. Une fois l’élan révolutionnaire passé, les citoyens évaluent les dirigeants sur des critères beaucoup plus concrets : emploi, coût de la vie, justice sociale, gouvernance locale et efficacité des politiques publiques. Une partie de la jeunesse sénégalaise commence ainsi à exprimer une impatience visible face aux lenteurs administratives et aux difficultés socio-économiques persistantes.

À cela s’ajoute une autre menace politique : les divisions internes. Comme dans de nombreux mouvements arrivés au pouvoir après une forte mobilisation populaire, les rivalités de positionnement commencent à émerger. Entre ambitions personnelles, luttes d’influence locales et divergences stratégiques, le risque de fragmentation devient réel. Les élections des Conseils consultatifs de la jeunesse ont justement révélé que l’unité militante, qui faisait jusque-là la force du mouvement, n’est plus aussi homogène qu’auparavant.

Le danger pour Pastef serait alors de confondre popularité nationale et implantation territoriale solide. Les grandes victoires électorales reposent souvent sur une coalition d’espoirs, mais la fidélité politique, elle, se construit dans la durée. Dans plusieurs localités, des électeurs semblent désormais vouloir rappeler aux responsables politiques qu’aucun parti n’est propriétaire du vote populaire.

Les échéances de 2027 et surtout celles de 2029 apparaissent ainsi comme de véritables tests pour le pouvoir actuel. L’opposition, bien qu’affaiblie aujourd’hui, pourrait progressivement se reconstruire autour des déceptions, des frustrations sociales ou des erreurs de gouvernance. Dans ce contexte, chaque scrutin local devient un laboratoire politique permettant de mesurer les tendances profondes de l’opinion.

Pour les patriotes, le message issu de ces élections est donc clair : le plus difficile commence maintenant. Gagner une élection présidentielle grâce à une dynamique populaire est une chose ; conserver durablement la confiance des Sénégalais en est une autre. Le véritable combat de Pastef ne sera pas celui de la conquête, mais celui de la crédibilité, de l’unité et des résultats. Au Sénégal, aucune victoire politique n’est jamais définitivement acquise.

La rédaction de Xibaaru