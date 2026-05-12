Les faits se sont déroulés ce lundi dans le quartier Sully à Décines-Charpieu, une banlieue de Lyon.

Vers 7H30 du matin, un incendie s’est déclenché dans un immeuble de sept étages et a fait trois morts.

Une victime aurait péri dans les flammes, une autre aurait été mortellement intoxiquée par les fumées et la dernière est un habitant du 7ème étage qui s’est jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes.

Selon les premiers, il s’agit d’un incendie volontaire. Au moins deux départs de feu distincts ont été constatés à des étages différents.

Le quartier Sully fait l’objet de nombreuses tensions ces dernières semaines : fusillades, incendies…

Le feu a été éteint par les pompiers. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Une cinquantaine de personnes est accueillie dans un gymnase municipal.

Source : F D