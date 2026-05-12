Abdou Mbow défend la souveraineté du Sénégal à l’APF

Lors de la réunion de la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue la semaine dernière à Phnom Penh, le député Abdou Mbow s’est illustré en prenant la défense des positions du Sénégal face aux critiques.

La députée franco-sénégalaise Dieynaba Diop, membre du Parti socialiste français, avait dénoncé le durcissement des sanctions liées aux actes contre-nature au Sénégal, allant jusqu’à proposer l’adoption d’une résolution condamnant cette orientation politique.

Réagissant avec fermeté, Abdou Mbow a dénoncé une « ingérence » dans les affaires internes du pays. Il a rappelé que le Sénégal reste souverain et libre de légiférer en accord avec ses valeurs, ses traditions et ses convictions religieuses. L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a insisté sur le fait que le Sénégal n’a aucune leçon à recevoir de l’extérieur, affirmant que, tout comme la France défend ses choix de société, le Sénégal doit pouvoir assumer les siens sans pression.

Dans cette prise de position, Abdou Mbow a reçu le soutien de Mamadou Lamine Diaité, député de Pastef et président délégué de la section APF Sénégal.

Selon le quotidien Les Échos, la tension suscitée par ces échanges a conduit le président de séance à mettre fin au débat et à revenir aux points inscrits à l’ordre du jour.