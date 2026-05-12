Bakel : Le corps d’Issa Traoré retrouvé en Mauritanie

Le corps d’Issa Traoré, porté disparu depuis le dimanche 10 mai 2026 alors qu’il se baignait avec des amis dans le fleuve Sénégal, à hauteur de Grimpalé, un quartier de Bakel, a finalement été retrouvé, ce mardi, dans la partie mauritanienne des rives du fleuve.

La nouvelle a été confirmée par son jeune frère, Mito Traoré, lors d’un entretien téléphonique avec l’APS. Selon lui, le corps du défunt, âgé d’une trentaine d’années, était dans un état de décomposition avancé au moment de sa découverte.

Depuis sa disparition dimanche après-midi, d’importantes recherches avaient été engagées par la 63e compagnie d’incendies et de secours de Bakel. D’après les témoignages recueillis, Issa Traoré s’était rendu au fleuve pour se baigner avec des amis. Ce n’est qu’au moment de quitter les lieux que ses compagnons ont constaté son absence.

« Actuellement, le corps a échoué au niveau de la Mauritanie. Nous sommes en train de voir la possibilité de ramener le corps à Bakel ou, à défaut, de l’inhumer là-bas », a expliqué Mito Traoré.