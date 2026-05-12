Abdou Mbow dénonce une « crise institutionnelle » entre Diomaye et Sonko

Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur ce mardi 12 mai, Abdou Mbow, responsable de l’Alliance pour la République (APR) et membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a livré une analyse sévère de la situation politique actuelle. Selon lui, les relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko traduisent « un bras de fer politique » qui s’apparente à « une crise institutionnelle ».

« Le spectacle auquel nous assistons aujourd’hui est celui d’un conflit durable entre deux pouvoirs. Quand les institutions de la République ne parlent plus le même langage et paralysent le pays, cela devient une crise grave », a déclaré le député.

Pour étayer ses propos, Abdou Mbow a évoqué la décision du chef de l’État de renvoyer à l’Assemblée nationale, pour une seconde lecture, la loi modifiant le Code électoral. Officiellement, cette relecture visait à corriger une « erreur matérielle » et à lever toute ambiguïté. Mais pour l’opposant, cette démarche illustre un « désaccord ouvert » entre le président et une Assemblée dominée par des députés proches du Premier ministre.

Allant plus loin, Abdou Mbow a accusé le tandem Diomaye-Sonko d’avoir « déstructuré l’économie par leur incompétence chronique » et de s’attaquer désormais aux institutions pour les « clochardiser ». Une dérive qu’il qualifie de « fasciste » et qui, selon lui, place le Sénégal dans une posture « regrettable », au point d’en faire « la risée du monde ».