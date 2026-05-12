Ndongo Samba Sylla alerte sur l’insoutenabilité de la dette extérieure du Sénégal

Alors que le débat sur les supposées « dettes cachées » contractées sous l’ancien régime de Macky Sall continue d’alimenter les discussions, l’économiste Ndongo Samba Sylla appelle à élargir la réflexion. Pour lui, ces créances ne sont qu’une partie visible d’un problème bien plus profond : celui d’une dette extérieure publique devenue, selon ses termes, « insoutenable ».

Lors d’une rencontre organisée par Ideas Africa Network, il a expliqué : « Les dettes cachées ne sont pas l’arbre qui cache la forêt. Même sans elles, le Sénégal était déjà sur une trajectoire de crise d’endettement ». Sylla distingue trois niveaux : les dettes cachées, la dette extérieure jugée intenable, et enfin le système de paiement international qui pénalise les pays déficitaires.

L’économiste rappelle que le stock de dette publique extérieure a été multiplié par onze entre 2006 et 2023. Rapportée au revenu national brut, la tendance est tout aussi préoccupante : après une baisse consécutive à l’annulation de certaines créances, le ratio est aujourd’hui remonté à 80 % pour la dette publique extérieure et 130 % pour l’ensemble de la dette extérieure.

Il critique également la logique de financement de projets en devises étrangères, comme le TER ou le BRT, qui ne génèrent que des recettes en francs CFA. « Ce sont des projets Ponzi », a-t-il lancé, soulignant que la capacité d’exportation reste insuffisante pour couvrir les remboursements.

Selon ses calculs, le Sénégal devra verser 9,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026, soit davantage que sur l’ensemble des douze années du régime précédent (7,3 milliards). Sur le premier mandat de Bassirou Diomaye Faye, la facture pourrait atteindre 15 milliards de dollars, même sans nouveaux emprunts.

Face à ce constat, Ndongo Samba Sylla plaide pour un audit citoyen de la dette et une enquête interne du FMI sur la période 2011-2023, estimant que l’institution a validé des programmes d’endettement désormais jugés irresponsables. Pour lui, la véritable urgence n’est pas seulement juridique mais économique : « Le vrai problème, c’est cette dette en monnaie étrangère qu’on ne peut rembourser qu’avec des devises que nous n’avons pas ».