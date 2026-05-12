Alioune Tine interpelle Diomaye sur le dossier Bocar Samba Dièye

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a lancé un appel solennel au président de la République Bassirou Diomaye Faye afin qu’il s’intéresse de près au cas de l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye. Dans une publication sur sa page X, le défenseur des droits humains a dénoncé une « spoliation innommable » dont serait victime le nonagénaire.

« Monsieur le Président, ce serait un geste fort de recevoir et d’écouter Bocar Samba Dièye, un entrepreneur sénégalais qui a bâti un patrimoine considérable et qui se retrouve aujourd’hui dépossédé de manière injuste », a écrit Alioune Tine, avant de souligner que Diomaye Faye incarne « l’ultime espoir » pour que justice soit rendue dans ce dossier.

L’affaire oppose depuis plus de quinze ans Bocar Samba Dièye, figure emblématique du commerce du riz, à la CBAO, filiale du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank. Le litige remonte à 2008, autour d’un prêt de 6 milliards de FCFA. L’homme d’affaires, aujourd’hui âgé de 93 ans, conteste les créances réclamées par la banque et dénonce des irrégularités dans les comptes ainsi que des saisies qu’il juge abusives.

Face à la longueur du contentieux et à ses répercussions, les soutiens de Bocar Samba Dièye annoncent une mobilisation citoyenne. Une pétition et une marche sont prévues pour sensibiliser l’opinion publique et interpeller les autorités sur l’évolution de ce dossier sensible.