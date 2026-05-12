Meeting de Mbour : Aminata Touré dénonce les tentatives de déstabilisation et appelle à la mobilisation

À la suite du grand meeting de Mbour, la superviseure générale de la Coalition « Diomaye Président », Dr Aminata Touré dite Mimi, a lancé un appel solennel aux responsables et militants pour rester vigilants face aux manœuvres de déstabilisation.

Selon elle, la montée en puissance de la coalition inquiète certains adversaires politiques, qui recourent désormais aux fake news, aux manipulations et aux infiltrations pour tenter de freiner son implantation. « Ces pratiques ne doivent en aucun cas nous détourner de nos objectifs ambitieux », a-t-elle martelé.

Mimi Touré a salué la dynamique positive qui anime la coalition, rappelant les mobilisations réussies à Tambacounda, Pikine et Mbour. Elle a exhorté les militants à poursuivre l’animation sur le terrain, à renforcer la communication locale et nationale, et à maintenir une solidarité sans faille.

« Restons concentrés, solidaires et ambitieux. Que rien ne nous détourne de notre chemin », a conclu la superviseure générale, réaffirmant la détermination de la coalition à s’imposer comme une force incontournable en vue des prochaines élections locales.