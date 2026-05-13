Cap sur 2029…le quatuor qui veut ancrer Diomaye dans la durée

Quatre (4) majeurs portent la défense du président Bassirou Diomaye Faye ! Aminata Touré, Abdourahmane Diouf, Serigne Guèye Diop et Abdoulaye Tine font désormais bloc autour du chef de l’État. Entre rappels à l’ordre institutionnel et ambitions affichées pour 2029, ce carré de fidèles s’est imposé comme le nouveau bouclier politique du régime. Mais au-delà de la verve oratoire, ces visages de la coalition font face au défi de leur représentativité, faute d’une base électorale solidement ancrée sur le terrain.

Le stade Caroline Faye de Mbour a servi de théâtre à une offensive politique d’envergure pour la coalition « Diomaye Président ». En l’absence physique du chef de l’État, retenu par des obligations diplomatiques à Nairobi, quatre figures de proue ont investi l’arène pour réaffirmer l’autorité présidentielle et dessiner les contours d’un futur électoral lointain. Aminata Touré, Abdourahmane Diouf, Serigne Guèye Diop et Abdoulaye Tine forment désormais ce carré d’as, envoyé au charbon pour consolider un pouvoir qui cherche à s’enraciner durablement.

Au cœur de cette stratégie, l’ancienne Première ministre Aminata Touré joue le rôle de pivot. En tant que Superviseure générale, elle apporte une caution d’expérience et une verve polémique rodée face à l’adversité. À Mbour, elle a orchestré la mobilisation, transformant la déception de l’absence du Président en un élan de ferveur par écran interposé. Sa mission est claire : structurer une coalition hétéroclite et lui donner une cohérence nationale, tout en servant de bouclier politique face aux critiques des détracteurs du régime.

Le Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement, s’est quant à lui illustré par un discours de « recadrage doctrinal ». Avec une fermeté remarquée, il a rappelé la prééminence absolue de Bassirou Diomaye Faye sur l’appareil d’État, fustigeant les « échappées solitaires » au sein de la mouvance. En se faisant le chantre de la discipline collective, il cherche à étouffer toute velléité de dissidence interne et à sacraliser la figure du « gardien unique » de la Constitution, s’érigeant ainsi en théoricien de la loyauté républicaine.

De son côté, Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie, a jeté un pavé dans la mare politique en projetant la coalition vers 2029. En appelant dès à présent à un second mandat pour le chef de l’État, il a transformé un meeting d’hommage en rampe de lancement électorale. Son rôle consiste à lier les résultats économiques, notamment la baisse du prix des denrées, à une promesse de stabilité décennale, affirmant que le temps de la transformation sociale exige une continuité au-delà du quinquennat actuel.

Le dernier maillon de ce dispositif est Me Abdoulaye Tine, récemment promu porte-parole de la Présidence. Si son influence est plus médiatique que territoriale, sa capacité de persuasion et sa rigueur juridique en font un atout de taille pour la communication globale. Sa mission est de polir l’image du régime et de porter la parole présidentielle avec une précision chirurgicale, renforçant la stature d’un Président dont il est devenu l’un des hommes de confiance les plus en vue.

Cependant, malgré leur omniprésence médiatique et leur dévouement affiché, ces « quatre majeurs » font face à un défi structurel de taille : la faiblesse de leur ancrage local. À l’exception relative de Serigne Guèye Diop dans son fief de Sandiara, ces leaders peinent à justifier d’une base électorale solide et autonome. Cette carence en « divisions » territoriales les rend paradoxalement très dépendants de l’aura du Président Faye pour exister politiquement, limitant leur capacité de mobilisation organique sans l’appui de l’appareil d’État.

Ce manque de profondeur électorale pourrait constituer le talon d’Achille de cette garde rapprochée. Dans un paysage politique sénégalais où la légitimité se mesure souvent au nombre de suffrages drainés dans son propre bastion, le leadership de ces cadres reste suspendu à leur capacité à transformer l’essai à l’échelle nationale. Pour l’heure, ils compensent cette fragilité par une hyperactivité institutionnelle et une défense acharnée de la « méthode Diomaye ».

L’enjeu pour ce quatuor est désormais de muer cette coalition de cadres en une véritable machine de guerre électorale capable de survivre aux soubresauts de l’opinion. Le message délivré à Mbour, entre fermeté hiérarchique et promesses de prospérité, témoigne d’une volonté de reprise en main de l’espace politique. Mais la route vers 2029 est longue, et la solidité d’une forteresse dépend autant de la qualité de ses gardiens que de la profondeur de ses fondations populaires.

La démonstration de force de la Petite-Côte marque une nouvelle étape dans le quinquennat : celle de l’affirmation d’un clan Diomaye, distinct mais complémentaire de ses alliés originels. Si ces quatre personnalités ont prouvé leur aptitude à monter au front, elles devront désormais démontrer qu’elles peuvent bâtir, au-delà des discours, un socle politique capable de résister à l’usure du pouvoir et aux ambitions concurrentes.