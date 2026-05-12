Fausse Une du journal Yoor-Yoor Bi : le CORED met en garde

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le CORED rapporte que la Une du journal Yoor-Yoor Bi a été clonée et détournée pour créer une publication fictive intitulée Njoolor-Bi. Ce procédé, qualifié de « manipulation caractérisée de l’information », s’inscrit dans une tendance inquiétante déjà observée lors des périodes électorales de 2022 et 2023, où plusieurs titres de presse avaient été victimes de détournements similaires.

Le Conseil rappelle que ces pratiques ne relèvent en rien de la liberté de la presse, mais constituent une atteinte grave à la crédibilité des médias et à la confiance du public. Il cite l’article 204 du Code de la presse, qui prévoit des sanctions pénales allant de deux à six mois d’emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 500 000 francs CFA pour toute publication non conforme aux règles établies.

Le CORED met en garde les auteurs et diffuseurs de ces fausses Unes, soulignant que la désinformation peut déstabiliser le débat public et alimenter des rumeurs dangereuses. Il appelle les professionnels des médias à une vigilance accrue et à un respect rigoureux des principes éthiques et déontologiques du métier.

Le Conseil invite les journalistes et communicants à renforcer la lutte contre la banalisation des fake news, particulièrement sur les plateformes numériques, devenues des catalyseurs puissants de propagation de fausses informations.