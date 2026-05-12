Athlétisme africain endeuillé : Décès de Yebrgual Melese

Le monde du sport africain est frappé par une triste nouvelle : la marathonienne éthiopienne Yebrgual Melese s’est éteinte ce mardi à l’âge de 36 ans, victime d’un malaise survenu lors d’un entraînement à Addis‑Abeba. Malgré une prise en charge rapide et son transfert vers un hôpital de la capitale, les médecins n’ont pas pu la sauver.

Préparant activement le marathon d’Ottawa prévu le 24 mai, Melese avait déjà marqué l’histoire de l’athlétisme par ses performances remarquées. Elle s’était imposée sur les marathons de Houston, Prague et Shanghai, et avait signé une deuxième place mémorable au marathon de Chicago en 2015, année où elle avait également remporté Houston et Prague.

Dans un communiqué, la Fédération éthiopienne d’athlétisme a exprimé sa douleur et présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux admirateurs de l’athlète, saluant « une sportive héroïque » qui a porté haut les couleurs de son pays.

La dernière apparition de Melese en compétition remontait au marathon de Pékin en mai 2025, qu’elle n’avait pas pu terminer. Son décès brutal laisse un vide immense dans la communauté sportive internationale, où elle restera une figure respectée des courses de fond.