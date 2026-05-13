Procès à Mbour : de lourdes révélations dans une affaire d’homosexualité

Début avril, les enquêteurs de la brigade de recherches de Saly Portudal sont informés de l’existence d’un présumé réseau de prostitution masculine actif entre Dakar et la Petite-Côte. Les investigations orientent rapidement les soupçons vers B. Thiam, un mannequin de 20 ans vivant avec le VIH, qui affirme fréquenter ce milieu depuis l’âge de 13 ans, rapporte L’Observateur.

Le 22 courant, poursuit la même source, les gendarmes procèdent à son arrestation à son domicile. La perquisition permet de découvrir plusieurs accessoires féminins, notamment des nuisettes, des perruques, des sous-vêtements ainsi que des lubrifiants. L’exploitation de son téléphone portable met également au jour des vidéos compromettantes et conduit les enquêteurs jusqu’à O. Seck, un agent de la mairie de Mbour âgé de 50 ans et également porteur du VIH. Les deux hommes sont ensuite placés sous mandat de dépôt.

C’est toutefois lors de l’audience tenue ce mardi devant le tribunal de grande instance de Mbour que l’affaire a pris une ampleur inattendue, renseigne le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), qui a assisté au procès. À la barre, B. Thiam a multiplié les révélations explosives, citant nommément plusieurs partenaires présumés dont il avait préalablement transmis les numéros de téléphone aux enquêteurs lors de son audition. L’accusé affirme avoir entretenu des relations avec diverses personnalités, parmi lesquelles un célèbre défenseur de la cause LGBT, un enseignant sénégalais établi en Guinée, ainsi que d’autres partenaires présentés comme des élus locaux (dont un adjoint au maire) ou des universitaires.

Face à la gravité des faits et aux soupçons liés à une possible transmission du VIH, le procureur a requis dix ans de prison ferme contre O. Seck et cinq ans contre B. Thiam. Le ministère public a également demandé l’ouverture d’une information judiciaire afin d’approfondir les investigations sur les personnes citées à l’audience et d’examiner d’éventuels faits de corruption de mineur.

Après des débats particulièrement tendus, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 19 mai prochain, conclut le titre de Gfm.