Lutte : la Fédé dénonce des événements organisés à l’étranger sans autorisation

La Fédération Sénégalaise de Lutte a exprimé sa vive inquiétude face à la multiplication d’activités liées à la lutte sénégalaise organisées à l’étranger sans validation officielle de l’instance dirigeante. Dans une circulaire publiée le 11 mai, la fédération rappelle qu’elle demeure l’unique structure habilitée à encadrer, réglementer et promouvoir cette discipline au nom du Sénégal.

Selon le document signé par son président, Ibrahima Sène, plusieurs compétitions, exhibitions et manifestations culturelles se tiennent depuis quelque temps hors du territoire national sous l’appellation de la lutte sénégalaise, sans aucune autorisation fédérale. La FSL déplore notamment l’implication de promoteurs et de structures privées ne disposant ni d’agrément officiel ni de licence reconnue.

L’organisation sportive estime que cette situation entraîne une exploitation commerciale de l’image de la lutte sénégalaise sans contrepartie pour les instances officielles. Elle souligne également que certains organisateurs utilisent la notoriété de cette discipline emblématique à des fins lucratives, sans respecter les règles établies par la fédération.

Au-delà de l’aspect économique, la FSL met en avant des préoccupations liées à la sécurité et à la crédibilité de la discipline. Elle affirme que certaines manifestations font intervenir des participants qui ne sont ni licenciés ni formés conformément aux normes de la lutte sénégalaise. L’absence d’encadrement technique et médical adéquat représenterait, selon elle, un risque sérieux pour les athlètes et pour l’image de ce sport traditionnel.

Dans sa note, la fédération rappelle qu’aucun événement international lié à la lutte sénégalaise ne peut être organisé sans son approbation préalable. Elle précise également que toute personne ou structure souhaitant utiliser l’appellation officielle, recruter des lutteurs sénégalais ou diffuser des contenus commerciaux en lien avec cette discipline doit impérativement obtenir une autorisation de ses services.

La FSL avertit par ailleurs que les lutteurs détenteurs d’une licence fédérale qui participeraient à des activités non reconnues s’exposent à des sanctions disciplinaires. Ces mesures pourraient aller du simple avertissement jusqu’au retrait définitif de la licence sportive.

L’instance dirigeante indique qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites administratives, sportives ou judiciaires contre toute exploitation qu’elle jugerait abusive ou illégale de la lutte sénégalaise.