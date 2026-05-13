Saint-Louis célèbre le jazz : ouverture de la 34e édition du festival international

La ville de Saint-Louis vibrera dès ce mercredi au rythme du jazz avec le lancement de la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Jusqu’au 17 mai, l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française se transformera en véritable carrefour musical, accueillant artistes, passionnés et professionnels venus de plusieurs horizons.

Comme chaque année, la mythique Place Baya sera le cœur battant de l’événement. Plusieurs figures majeures de la scène musicale internationale sont attendues, parmi lesquelles Orchestra Baobab ainsi que la pianiste et compositrice Leïla Olivesi. À travers cette programmation éclectique, le festival entend poursuivre son ambition de valoriser le jazz dans toute sa diversité tout en créant des passerelles entre les sonorités africaines et les influences venues d’ailleurs.

Au fil des années, le rendez-vous saint-louisien s’est imposé comme l’un des plus grands événements culturels du continent. Installé dans une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le festival contribue fortement à l’attractivité touristique de la région et participe au rayonnement culturel du Sénégal sur la scène internationale.

Au-delà des spectacles musicaux, les organisateurs ont prévu plusieurs activités destinées aux professionnels et aux jeunes talents. Des masterclass, ateliers et rencontres artistiques viendront enrichir cette édition, avec l’objectif de renforcer les échanges culturels et de soutenir le développement de l’écosystème artistique local.

À travers cette nouvelle édition, le Festival international de jazz de Saint-Louis confirme ainsi son rôle de plateforme culturelle majeure, mais aussi de levier économique et touristique pour la région nord du Sénégal.