Dialogue des Cœurs au Vatican : le Pape François et le Khalife de Bambilor célèbrent le « miracle sénégalais »

Dans le cadre solennel d’une audience pontificale, le Saint-Siège a rendu un vibrant hommage au modèle sénégalais de coexistence religieuse. En recevant Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor, le Pape François a salué une diplomatie de la paix portée par la foi, la fraternité et le dialogue interreligieux, érigeant la « Teranga » spirituelle sénégalaise en exemple pour le monde.

Sous les coupoles chargées d’histoire du Palais apostolique, le temps a semblé suspendu pour laisser place à un échange de haute portée symbolique et civilisationnelle. Le souverain pontife a accueilli Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor et ambassadeur de la paix, à la tête d’une délégation sénégalaise dont la composition illustrait à elle seule l’exception sénégalaise : celle d’un pays où musulmans et chrétiens cultivent une coexistence harmonieuse face aux défis contemporains.

Au cœur des discussions, le Pape François a magnifié l’engagement constant du Khalife de Bambilor en faveur de la paix et du dialogue entre les religions. Qualifiant le Sénégal de terre exemplaire de concorde, le Saint-Père a souligné que la convention signée avec les dicastères du Vatican représentait bien plus qu’un simple protocole administratif. Selon lui, elle constitue une « avancée historique » dans le renforcement de la coopération spirituelle internationale. Dans un monde marqué par les fractures identitaires et les tensions confessionnelles, le modèle sénégalais a ainsi été présenté comme une véritable boussole de paix.

La République des religions réunie

L’image de cette rencontre restera marquante. Aux côtés du Khalife de Bambilor se tenaient plusieurs personnalités religieuses et intellectuelles, illustrant cette osmose singulière qui fait la réputation du Sénégal. La présence de l’archevêque de Dakar, André Guèye, ainsi que celle du Père Zacharie Ndione, membre de la congrégation des Spiritains, a témoigné de la solidité du dialogue islamo-chrétien dans le pays.

Le monde académique était également représenté par le Dr Demba Thilel Diallo, de l’Université de Dakar, rappelant que la paix durable se construit aussi à travers le savoir, la recherche et la transmission des valeurs de tolérance.

Le Lion de bronze, symbole de souveraineté et de paix

L’un des moments les plus symboliques de cette audience a été l’échange de présents, organisé sous le regard de l’ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, S.E.M. Isidore Séne. À cette occasion, Thierno Amadou Ba a offert au souverain pontife un impressionnant lion en bronze de 17 kilogrammes, aux couleurs nationales sénégalaises.

Bien au-delà d’une simple œuvre d’art, ce lion incarne la dignité, la force morale et la stabilité du peuple sénégalais. À travers ce geste, le Sénégal a adressé au monde un message fort : celui d’une nation attachée à la fraternité universelle, à la paix et au respect de la diversité religieuse.

Une reconnaissance internationale

Cette audience au Vatican consacre davantage le rayonnement international de Thierno Amadou Ba et met en lumière la singularité du modèle sénégalais. Elle rappelle que l’influence du Sénégal sur la scène mondiale ne repose pas uniquement sur des considérations géopolitiques, mais également sur son patrimoine immatériel le plus précieux : sa capacité à faire cohabiter, dans le respect mutuel, des communautés religieuses diverses.

En quittant le Vatican, la délégation sénégalaise n’emportait pas seulement le souvenir d’une rencontre historique. Elle repartait surtout avec la confirmation que le dialogue interreligieux, tel qu’il est vécu à Bambilor et dans l’ensemble du Sénégal, demeure plus que jamais une nécessité et une espérance pour le monde contemporain.

Par Aly Saleh