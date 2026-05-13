Diomaye adapte la Journée du dialogue national à la Tabaski

La Présidence de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé, ce 13 mai 2026, un ajustement exceptionnel du calendrier de la Journée du dialogue national initialement prévue le 28 mai. Cette date coïncidant avec la période de la Tabaski, fête majeure de l’agenda national, le Chef de l’État a choisi de privilégier une démarche plus adaptée aux obligations spirituelles et familiales des Sénégalais.

Ainsi, Bassirou Diomaye Faye recevra en audience, du 21 au 31 mai, plusieurs hautes personnalités et représentants des forces vives de la nation. Ces rencontres permettront des échanges approfondis sur la consolidation de la cohésion nationale et l’évaluation de la situation globale du pays.

Le communiqué signé par le ministre et secrétaire général de la Présidence, rappelle l’attachement permanent du Chef de l’État au dialogue en temps de paix. Il réaffirme également son engagement à bâtir un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère, fidèle à ses valeurs fondamentales.