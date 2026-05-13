Flintlock 2026 : les Forces spéciales marines du Sénégal brillent au sommet

Les unités d’élite sénégalaises ont confirmé leur réputation lors de l’exercice international Flintlock 2026, en décrochant la première place du classement général des « Flintlympics ». Une performance qui consacre la préparation opérationnelle des commandos marins sur la scène africaine et internationale.

Organisé sous la coordination du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), Flintlock est un rendez‑vous majeur pour les forces spéciales du continent. L’édition 2026, co‑accueillie par la Côte d’Ivoire et la Libye, a soumis les participants à des épreuves exigeantes destinées à tester leur endurance physique, leur discipline et leurs capacités tactiques.

Les troupes sénégalaises se sont distinguées en remportant trois des six épreuves inscrites au programme. Cette réussite illustre leur polyvalence et leur maîtrise technique, confirmant leur aptitude à rivaliser avec les meilleures unités engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière.

Au‑delà du volet compétitif, Flintlock vise à renforcer la coopération et l’interopérabilité entre nations partenaires. En s’imposant dans ce cadre prestigieux, le Sénégal réaffirme son rôle central dans la sécurité régionale et démontre l’excellence de la formation de ses forces spéciales.