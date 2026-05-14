Violence en Afrique du Sud : Accra organise le rapatriement de ses ressortissants

Les relations diplomatiques entre le Ghana et l’Afrique du Sud traversent une nouvelle zone de turbulences, sur fond de violences xénophobes. Mardi soir, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a annoncé sur son compte X la mise en place d’une opération de rapatriement pour les citoyens désireux de quitter le pays.

Avec l’aval du président John Dramani Mahama, une « évacuation immédiate » de 300 Ghanéens en détresse est prévue. Ces derniers se sont enregistrés auprès de l’ambassade du Ghana à Pretoria, après avoir été directement exposés à la recrudescence des attaques visant les étrangers africains.

Ce n’est pas la première fois qu’Accra agit dans ce contexte. Le Ghana avait déjà accueilli l’un de ses ressortissants devenu symbole sur les réseaux sociaux, après la diffusion d’une vidéo montrant son harcèlement par un groupe anti‑immigration sud‑africain.

Le phénomène dépasse les frontières ghanéennes. Le Nigeria a indiqué que 130 de ses citoyens ont également demandé à être rapatriés. Le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi et le Lesotho ont, de leur côté, appelé leurs ressortissants à la vigilance.

Accra a par ailleurs saisi l’Union Africaine afin que la question figure à l’ordre du jour de la prochaine réunion de coordination prévue le 14 juin en Égypte.

De son côté, Pretoria affirme condamner les violences illégales tout en défendant le droit de manifester contre l’immigration clandestine. Les autorités sud‑africaines dénoncent également la circulation de « fausses vidéos » en ligne, qu’elles estiment avoir alimenté la colère populaire.