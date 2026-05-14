​Ascension : Les catholiques célèbrent la montée du Christ au ciel

Quarante jours après Pâques, les catholiques célèbrent ce jeudi l’Ascension, une fête majeure qui marque, selon la tradition chrétienne, la montée du Christ au ciel et la fin de sa présence physique sur terre. Le Père Paul Mendika, directeur adjoint des œuvres de l’archidiocèse de Dakar, a rappelé l’importance spirituelle de cet événement dans la foi catholique.

« Aujourd’hui, c’est l’Ascension du Seigneur. Cela signifie la fin du séjour du Christ sur la terre. Il monte vers le ciel pour regagner sa demeure céleste », a-t-il expliqué au micro d’iRadio. Selon lui, cette célébration symbolise l’achèvement de la mission terrestre de Jésus-Christ après 33 années passées parmi les hommes et quarante jours après sa résurrection.

Le religieux a également souligné que l’Ascension ouvre la voie à la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, célébrée dix jours plus tard. « Le Christ laisse la place à l’Esprit-Saint qui doit descendre pour la Pentecôte », a-t-il précisé, invitant les fidèles à demeurer attachés au message du Christ.

Pour l’Église catholique, cette fête constitue un moment fort de recueillement et de préparation spirituelle. Père Paul Mendika rappelle qu’après sa résurrection, Jésus a multiplié les apparitions auprès de ses disciples afin de les mettre en garde contre les dangers menaçant les croyants et l’humanité. « Celui qui était avec nous n’est plus physiquement présent, mais il demeure avec nous spirituellement », a-t-il déclaré.

Le prêtre a par ailleurs insisté sur la portée spirituelle de la période qui sépare l’Ascension de la Pentecôte. Selon lui, c’est durant ces neuf jours de prière au Cénacle que trouve son origine la tradition des neuvaines dans l’Église catholique. « Les disciples ont passé neuf jours à prier en attendant le Saint-Esprit. C’est pourquoi on parle de la mère des neuvaines », a-t-il expliqué.

Avec Pressafrik