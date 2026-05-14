Cyberattaques en série…la souveraineté numérique du Sénégal mise à rude épreuve

Alors que le Sénégal traverse une vague de piratages informatiques sans précédent touchant certaines de ses institutions les plus stratégiques, le pouvoir de rupture fait face à sa première grande crise de sécurité nationale. Entre déni de réalité et urgence de riposte, les autorités sont appellées à une prise de conscience immédiate face aux menaces hybrides du XXIe siècle.



L’alerte a été donnée en début de semaine lorsque le Trésor public a sobrement évoqué un « incident affectant une partie de ses systèmes ». Mais derrière ce paravent sémantique se cache une réalité bien plus sombre. Selon certains médias, près de 70 Go de données financières hautement confidentialisées ont été exfiltrés et publiés par des cybercriminels. Ce piratage massif paralyse une institution stratégique qui centralise les flux d’encaissement, gère la dette publique et orchestre les opérations comptables de l’État.

Ce nouveau revers s’inscrit dans une série noire qui s’apparente désormais à une véritable campagne de sabotage numérique. En octobre 2025, la DGID subissait le vol spectaculaire d’un téraoctet de données fiscales par le groupe BlackShantrac, assorti d’une demande de rançon de 6,5 milliards de FCFA. Quelques mois plus tard, en février 2026, la DAF pliait sous le joug du collectif The Green Blood, voyant 139 Go de données biométriques et électorales s’évanouir dans la nature, gelant temporairement la production des cartes nationales d’identité.

Face à cette hémorragie informationnelle, la stratégie de communication des autorités sénégalaises interpelle et inquiète. Qualifier ces agressions de simples « incidents techniques » ou de « perturbations passagères » relève d’un déni de réalité flagrant. En minimisant la portée de ces attaques, l’État prive les entreprises et les citoyens de la transparence nécessaire pour anticiper les risques majeurs d’usurpation d’identité et de fraude.

À l’heure où les tensions géopolitiques mondiales se déplacent sur le terrain de la guerre hybride, le Sénégal doit impérativement acter que le cyberespace est devenu un champ de bataille. Le piratage du Trésor Public n’est pas une simple panne informatique ; c’est un assaut direct contre notre souveraineté économique. L’accès malveillant à la comptabilité étatique offre à des puissances tierces ou à des organisations criminelles un levier de chantage et de pression stratégique inacceptable.



Il est temps que le gouvernement de rupture prennent la pleine mesure de cette menace existentielle. La mise en place urgente d’une cellule de crise regroupant la Présidence, la Primature et la Direction de la surveillance de la cybersécurité est un premier pas, mais elle reste une réaction curative là où une refonte préventive globale s’impose. L’heure n’est plus à la gestion de crise artisanale, mais à la mobilisation générale de nos forces de défense numérique.

Les experts et les institutions comme Sénégal Numérique SA doivent être dotés de moyens financiers, techniques et juridiques à la hauteur des enjeux actuels. Protéger nos infrastructures critiques exige des investissements massifs dans le chiffrement des données, la généralisation de l’authentification multifacteurs et l’audit permanent de nos réseaux administratifs. Le Sénégal ne peut plus se permettre d’être le maillon faible technologique de la sous-région.

L’aspiration légitime du pays à accélérer sa transition numérique et à dématérialiser ses services publics ne peut se faire au détriment de la sécurité. Chaque base de données interconnectée sans protection adéquate constitue une faille béante offerte aux pirates de tout horizon. Notre politique de souveraineté, si souvent mise en avant dans les discours officiels, doit se traduire immédiatement par une muraille de Chine numérique pour protéger nos richesses informationnelles.

Le Sénégal se trouve à un tournant de son histoire technologique et sécuritaire. Ignorer ou minimiser la gravité de cette triple offensive contre la DGID, la DAF et le Trésor public serait une faute stratégique lourde de conséquences pour les générations futures. Les autorités doivent cesser de rassurer à bas bruit et engager le pays dans une véritable doctrine de cyberguerre, car la sécurité de nos institutions et la confiance de nos concitoyens en dépendent de manière irréversible.

La rédaction de Xibaaru