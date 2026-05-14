Mbour : un chauffeur tente de corrompre des policiers

Un contrôle de routine sur la Route nationale 1 à hauteur de Diamaguène 2 a rapidement dégénéré ce mercredi matin, lorsqu’un chauffeur a tenté de soudoyer des agents de police pendant que ses passagères les insultaient et les filmaient. Trois individus ont été interpellés selon des sources de Seneweb.

Tout commence , vers 11h de40, lorsque les éléments de la circulation routière du poste de police de Diamaguène 2 de Mbour procèdent au contrôle d’un véhicule de transport sur la Route Nationale 1, axe Mbour-Kaolack. À bord se trouvent trois individus : A.D.Diallo, âgé de 32 ans, chauffeur domicilié au quartier Médine Extension, O.Fall, âgée de 56 ans, femme au foyer domiciliée à Médine, et N.Sène, née le 27 janvier 2003 en Angleterre, commerçante en vacances à Mbour.

Dès le début du contrôle, le chauffeur A.D.Diallo tente de corrompre les agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, cherchant ainsi à échapper aux vérifications en cours. Loin de calmer la situation, cette tentative de corruption déclenche une réaction en chaîne de la part de ses deux passagères.

O. Fall, visiblement mécontente de la situation, interpelle publiquement le chauffeur en lui réclamant le remboursement du billet de 1 000 francs CFA qu’elle lui avait versé pour le transport, avant de se mettre à injurier les agents en plein exercice de leurs fonctions.

Profitant du désordre ambiant, sa compagne de voyage N. Sène, la commerçante née en Angleterre et en vacances à Mbour, descend du véhicule et commence à filmer les agents avec son téléphone portable, se rendant ainsi coupable de collecte illégale de données à caractère personnel.

Face à ces débordements, les agents procèdent à l’interpellation des trois individus et les conduisent au poste de police. A.D.Diallo est poursuivi pour tentative de corruption d’agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions et collecte illégale de données à caractère personnel.

O.Fall et N. Sène répondent quant à elles du chef d ‘outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et collecte illégale de données à caractère personnel. L’enquête suit son cours et le procureur Augustin Yakhar Faye du Tribunal de grande instance de Mbour a été informé des faits.

Source : Seneweb