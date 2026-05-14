Mali : les rebelles du FLA revendiquent détenir plus de 200 militaires maliens à Kidal

Au Mali, les rebelles indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA) affirment détenir plus de 200 militaires maliens, considérés comme des « prisonniers de guerre », à Kidal. Cette ville du nord du pays a été reprise à l’armée malienne et ses partenaires russes de l’Africa Corps le 25 avril, lors d’une offensive menée conjointement avec les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), liés à al-Qaïda. Selon le FLA, « plusieurs dizaines » de militaires ont été tués lors de ces combats. Les autorités maliennes de transition n’ont communiqué ni sur le bilan des attaques du 25 avril, ni sur le cas des militaires maliens capturés.

Après leur défaite, les Russes de l’Africa Corps ont négocié leur sortie de Kidal, sains et saufs, laissant derrière eux plus de 200 militaires maliens, selon le chiffre revendiqué par le FLA.

« Il y a des officiers supérieurs, des sous-officiers, nous ferons une liste précise avec les noms et les grades », assure le porte-parole des rebelles indépendantistes, Mohamed Elmaouloud Ramadane. Un responsable militaire du FLA en poste à Kidal précise avoir déjà recensé « deux colonels de gendarmerie, quatre commandants de police, un capitaine de l’armée de terre, des adjudants, des sergents-chefs, des caporaux, des lieutenants ».

Ces différentes sources expliquent que les soldats maliens ont été capturés en plusieurs temps : lors des combats du 25 avril, mais aussi dans les jours qui ont suivi. Certains ont été débusqués alors qu’ils se cachaient en ville parmi les civils, d’autres ont été rattrapés dans le désert alors qu’ils tentaient de s’enfuir à pied.

« Ils finiront par être libérés »

Plusieurs vidéos de ces soldats maliens détenus ont été diffusées. Sur l’une d’entre elles, plusieurs dizaines, en tenue civile, restent silencieux, assis dans une cour. « C’est là qu’ils sont tous regroupés », explique le responsable militaire du FLA, sans préciser davantage la localisation.

« Ce sont des prisonniers de guerre, pas des otages », considère Mohamed Elmaouloud Ramadane, assurant que les militaires sont bien traités et que le FLA ne réclame aucune rançon. « Ils finiront par être libérés, dans le cadre de négociations, mais quand et à quelles conditions, on ne sait pas encore », déclare le porte-parole. Selon lui, les autorités de transition du Mali n’ont initié aucune démarche pour leur libération. Le groupe rebelle invite « les ONG internationales » qui le souhaiteront à venir à Kidal pour observer les conditions de détention des militaires et leur apporter leur aide, médicale notamment.

« ​​​​​​​Le Jnim n’a capturé personne »

Le FLA détenait déjà une vingtaine de soldats maliens, capturés lors de différentes attaques entre septembre 2023 et juillet 2024. La famille de l’un des soldats détenus a confirmé à RFI recevoir des nouvelles de façon plus ou moins régulière. Deux combattants russes du groupe Wagner avaient également été capturés en juillet 2024 lors de la bataille de Tinzaouatène. Ils sont toujours détenus par le FLA.

Le 25 avril, l’offensive du FLA sur Kidal avait été menée conjointement avec les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda. Mais les indépendantistes du FLA assurent que les 200 militaires mentionnés sont leurs prisonniers et que ce sont eux qui « ​​​​​​​sécurisent » la ville, écartant toute participation des jihadistes. « Le Jnim n’a capturé personne, assure le responsable militaire du FLA. Après les opérations ils se sont retirés, c’est nous qui nous occupons des prisonniers. » Le porte-parole du FLA abonde : « ​​​​​​​S’ils ont fait des prisonniers, je ne suis pas au courant. »

À ce jour, les jihadistes n’ont pas émis de revendication sur ce point. Le Jnim détient toutefois des militaires maliens en otage, pour certains depuis plusieurs années, sans que l’on connaisse leur nombre précis. Le FLA affirme ne pas avoir capturé de soldats maliens ailleurs qu’à Kidal lors des attaques du 25 avril, ni depuis. L’armée malienne n’a communiqué ni sur le bilan des attaques du 25 avril, ni sur le cas des soldats faits prisonniers. Sollicitée par RFI, elle n’a pas donné suite.

Source : RFI