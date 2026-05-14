Mondial 2026 : Didier Deschamps dévoile sa liste

À 57 ans, Didier Deschamps a levé le voile sur sa septième liste pour une grande compétition internationale. Le tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, sera son ultime phase finale en tant que sélectionneur des Bleus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien capitaine des champions du monde 1998 a misé sur la puissance offensive pour tenter de quitter la scène sur un nouveau sacre.

Malgré l’absence d’Hugo Ekitike, victime d’une grave blessure au tendon d’Achille, la France aligne une ligne d’attaque qui fait rêver. Autour du capitaine Kylian Mbappé, on retrouve le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, le phénomène Michael Olise, ainsi qu’une génération montante incarnée par Désiré Doué, Bradley Barcola et Rayan Cherki. Jean-Philippe Mateta, rappelé pour pallier le forfait d’Ekitike, complète cette escouade qui avait déjà brillé lors de la tournée américaine en mars, avec une victoire de prestige contre le Brésil (2-1) et un succès des doublures face à la Colombie (3-1).

Dans les buts, Robin Risser (Lens), élu meilleur gardien de Ligue 1, supplante Lucas Chevalier comme troisième portier derrière Mike Maignan et Brice Samba. En défense, Deschamps reste fidèle à ses cadres : Saliba, Upamecano, Konaté, Lucas et Theo Hernandez, Koundé, Gusto, Digne et Lacroix. Au milieu, la concurrence était féroce. Eduardo Camavinga, en difficulté au Real Madrid et jamais pleinement convaincant en bleu, est écarté. Les indiscutables restent : Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni et Zaïre-Emery.

Selon le baromètre Betclic, 67 % des Français voient les Bleus atteindre au moins les demi-finales, 20 % les imaginent en finale et 14 % les voient déjà soulever le trophée le 19 juillet. La France fait figure de favorite, mais la concurrence est sérieuse : Espagne, Brésil et Allemagne sont les trois nations les plus attendues derrière elle.

Les Bleus débuteront leur tournoi le 16 juin contre le Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford (New Jersey). Avant de rejoindre leur camp de base à Boston, ils disputeront deux matches amicaux : le 4 juin contre la Côte d’Ivoire à Nantes et le 8 juin face à l’Irlande du Nord à Lille.

La liste complète :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich) Milieux : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG) Attaquants : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)