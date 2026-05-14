Me Diaraf Sow rejoint la Coalition Diomaye Président

Me Diaraf Sow, Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, a officialisé son adhésion à la Coalition Diomaye Président à l’issue d’une rencontre avec Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre et Superviseur Général de la coalition.

Cette audience, décrite comme « empreinte de cordialité et de fraternité », a permis de dissiper les incompréhensions passées et de sceller une alliance politique désormais présentée comme solide et durable. « Les nuages se sont dissipés, les équivoques définitivement levées. Nos alliances sont désormais scellées », a affirmé Me Sow.

Madame Aminata Touré a salué cette adhésion avec enthousiasme, actant officiellement l’intégration du parti Joowléene dans la coalition présidentielle. Elle a également confié à Me Sow une mission stratégique : rejoindre la cellule de communication de la coalition, sous sa supervision directe.

« Je reçois cette mission comme un sacerdoce et un défi majeur », a déclaré Me Sow, promettant de travailler en parfaite synergie avec l’ensemble des membres de la coalition.