La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a rendu son verdict dans l’affaire impliquant C. Ndiaye, S. S. Dieng et B. Ndiaye. Ces trois prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences, ainsi que port et usage d’arme. Ils ont été jugés le 15 avril 2026.

Après délibéré, la chambre a déclaré les prévenus S. S. Dieng et B. Ndiaye coupables des faits et a condamné chacun à 5 ans de réclusion criminelle. Concernant C. Ndiaye, la chambre s’est déclarée incompétente à son égard en raison de sa minorité.

Pour rappel, le gang avait mis en place un stratagème récurrent pour piéger les conducteurs de moto-taxi (Jakarta). Le nommé C. Ndiaye jouait le rôle de l’appât : il louait les services des transporteurs pour se rendre à Keur Modou Ndiaye. Une fois arrivé dans une zone isolée ou devant un faux domicile, ses acolytes surgissaient, armés de machettes, pour agresser le conducteur et s’emparer de son véhicule.

Plusieurs victimes, dont A. Thiaw, A. Kâ, K. Diop, D. Sall, S. Ndiaye et M. M. Thioub, ont témoigné avoir subi ce même traquenard. Lors de l’enquête préliminaire, les mis en cause avaient reconnu avoir commis au moins trois agressions et ont même restitué l’une des motos volées. Une perquisition chez S. S. Dieng avait permis de retrouver une machette utilisée lors des forfaits.

À la barre, les prévenus avaient radicalement changé de version, niant toute implication et affirmant n’avoir jamais agressé personne. Ils avaient profité de l’absence des victimes à l’audience pour tenter de blanchir leur position. Cependant, le procureur de la République avait balayé ces dénégations, estimant que l’existence d’une « entreprise criminelle » était manifeste. Le parquet avait ainsi requis 10 ans de réclusion criminelle à leur encontre.

La défense, portée par Me Faty, avait plaidé l’acquittement, arguant qu’il n’existait aucune preuve « irréfutable » en dehors des déclarations initiales et que le doute devait profiter aux accusés.